Рубио заявил, что США не хотят заставлять кого-либо принимать соглашение об урегулировании на Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Вашингтон не желает вынуждать кого-либо из участников процесса решения украинского кризиса принимать будущее соглашение об урегулировании.

"Все, что мы пытаемся, это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение кому-либо, мы не заставляем кого-либо принять соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Рубио, США стали единственными, кто смог вернуть за стол переговоров РФ и Украину. Он отметил, что ни ООН, ни какая-либо европейская сторона подобного результата не добились.

Рубио пообещал продолжать процесс урегулирования кризиса, однако допустил возможность неудачи США на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые не желают мирных инициатив Вашингтона в связи с Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

В понедельник Песков заявил, что круг обсуждаемых на переговорах по Украине в Женеве тем будет шире, чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби, поэтому состав российской делегации будет расширен, а ее будет возглавлять Мединский.