Поиск

Рубио заявил, что США не хотят заставлять кого-либо принимать соглашение об урегулировании на Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Вашингтон не желает вынуждать кого-либо из участников процесса решения украинского кризиса принимать будущее соглашение об урегулировании.

"Все, что мы пытаемся, это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение кому-либо, мы не заставляем кого-либо принять соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Рубио, США стали единственными, кто смог вернуть за стол переговоров РФ и Украину. Он отметил, что ни ООН, ни какая-либо европейская сторона подобного результата не добились.

Рубио пообещал продолжать процесс урегулирования кризиса, однако допустил возможность неудачи США на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые не желают мирных инициатив Вашингтона в связи с Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

В понедельник Песков заявил, что круг обсуждаемых на переговорах по Украине в Женеве тем будет шире, чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби, поэтому состав российской делегации будет расширен, а ее будет возглавлять Мединский.

Марко Рубио США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Молдавии опроверг утверждения оппозиции о грядущей отставке правительства

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Власти Нигера обсуждают с США, Россией и Китаем продажу урана

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 февраля

Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

 Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

 В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });