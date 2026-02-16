США и Венгрия договорились о сотрудничестве в области энергетики, в том числе ядерной

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник заявил, что Будапешт и Вашингтон пришли к соглашению о сотрудничестве в области энергетики, включая ядерную.

"Мы заключили соглашение о сотрудничестве в таких ключевых областях, как энергетика, включая нефть, газ и атом", - сказал Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште.

Рубио со своей стороны выразил уверенность в том, что США и Венгрия вступают в "золотой век" двусторонних отношений.

Госсекретарь добавил, что США будут готовы оказать поддержку, если Венгрия столкнется "с какими-либо финансовыми трудностями". Кроме того, как отмечает Bloomberg, Рубио дал понять, что успех Орбана на грядущих парламентских выборах в Венгрии в апреле 2026 года отвечает национальным интересам США.

"Я могу с уверенностью сказать вам, что президент США Дональд Трамп глубоко привержен вашему успеху, потому что ваш успех - это наш успех", - сказал Рубио, обращаясь к Орбану.