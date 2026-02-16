Глава МВД Грузии анонсировал выдворение из страны до 4 тыс. нелегальных мигрантов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе заявил, что в нынешнем году планируется выдворить из страны до 4 тысяч нелегальных мигрантов.

"В 2025 году было выдворено более 1300 нелегальных мигрантов. Конечно же, это наш приоритет и в этом году планируем выдворить из страны до 4 тысяч нелегалов"", - заявил министр журналистам в понедельник.

По его словам, с начала нынешнего года уже выдворены из страны более 400 нелегальных мигрантов.