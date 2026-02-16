Самолеты авианосца Abraham Lincoln отрабатывают ночные полеты в Аравийском море

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Палубная авиация американского авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в Аравийском море, отрабатывает выполнение ночных полетов, следует из сообщения Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Действуя в международных водах Ближнего Востока, авианосец круглосуточно выполняет полеты в поддержку региональной безопасности", - говорится в сообщении, которое иллюстрируется фотографиями взлетов самолетов с его борта в ночное время.

В ночных полетах, в частности, задействованы боевые стелс-истребители пятого поколения F-35C Lightning II и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Как сообщало командование CENTCOM, 3 февраля истребитель F-35C сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.

В минувшее воскресенье европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 зафиксировал местоположение авианосца USS Abraham Lincoln. Согласно снимкам, он курсирует в Аравийском море в 700 км от иранского побережья и в 300 км к востоку от Омана. Ранее Центральное командование ВС США сообщало, что авианосец находится в 500 милях (800 км) от Ирана.