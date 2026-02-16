Поиск

Самолеты авианосца Abraham Lincoln отрабатывают ночные полеты в Аравийском море

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Палубная авиация американского авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в Аравийском море, отрабатывает выполнение ночных полетов, следует из сообщения Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Действуя в международных водах Ближнего Востока, авианосец круглосуточно выполняет полеты в поддержку региональной безопасности", - говорится в сообщении, которое иллюстрируется фотографиями взлетов самолетов с его борта в ночное время.

В ночных полетах, в частности, задействованы боевые стелс-истребители пятого поколения F-35C Lightning II и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Как сообщало командование CENTCOM, 3 февраля истребитель F-35C сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.

В минувшее воскресенье европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 зафиксировал местоположение авианосца USS Abraham Lincoln. Согласно снимкам, он курсирует в Аравийском море в 700 км от иранского побережья и в 300 км к востоку от Омана. Ранее Центральное командование ВС США сообщало, что авианосец находится в 500 милях (800 км) от Ирана.

США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Молдавии опроверг утверждения оппозиции о грядущей отставке правительства

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Власти Нигера обсуждают с США, Россией и Китаем продажу урана

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });