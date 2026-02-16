Поиск

ВМС КСИР начали учения в Ормузском проливе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали учения "Умный контроль Ормузского пролива", сообщает Mehr.

Комплексные, практические и целевые учения проводятся при центральной роли ВМС КСИР и под руководством, контролем и наблюдением командующего КСИР генерал-майора Мохаммада Пакпура.

Цели учений - оценка боеготовности подразделений ВМС КСИР, рассмотрение планов обеспечения и сценариев ответных военных действий со стороны КСИР перед лицом возможных угроз безопасности и военных угроз в районе Ормузского пролива, а также использование геополитических преимуществ Ирана в Персидском заливе и Оманском заливе.

Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху окончательно принял решение отправить для усиления американской группировки на Ближнем Востоке второй авианосец - USS Gerald R. Ford. Позднее Трамп заявил, что США перебросят на Ближний Восток второй авианосец, если не удастся договориться с Ираном по его ядерной программе.

Авианосцу USS Gerald R. Ford, который вышел из Карибского моря, потребуется три-четыре недели, чтобы добраться до Ближнего Востока.

Американские СМИ сообщали, что с прибытием второго авианосца на Ближний Восток авиагруппировка США, размещенная в регионе, будет располагать более чем 150 боевыми самолетами. СМИ, ссылаясь на информированные источники, также передавали, что США возможно готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана, если Трамп отдаст приказ о ее начале.

Ближний Восток Дональд Трамп Иран КСИР США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Молдавии опроверг утверждения оппозиции о грядущей отставке правительства

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Власти Нигера обсуждают с США, Россией и Китаем продажу урана

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 февраля

Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

 Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

 В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });