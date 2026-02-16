ВМС КСИР начали учения в Ормузском проливе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали учения "Умный контроль Ормузского пролива", сообщает Mehr.

Комплексные, практические и целевые учения проводятся при центральной роли ВМС КСИР и под руководством, контролем и наблюдением командующего КСИР генерал-майора Мохаммада Пакпура.

Цели учений - оценка боеготовности подразделений ВМС КСИР, рассмотрение планов обеспечения и сценариев ответных военных действий со стороны КСИР перед лицом возможных угроз безопасности и военных угроз в районе Ормузского пролива, а также использование геополитических преимуществ Ирана в Персидском заливе и Оманском заливе.

Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху окончательно принял решение отправить для усиления американской группировки на Ближнем Востоке второй авианосец - USS Gerald R. Ford. Позднее Трамп заявил, что США перебросят на Ближний Восток второй авианосец, если не удастся договориться с Ираном по его ядерной программе.

Авианосцу USS Gerald R. Ford, который вышел из Карибского моря, потребуется три-четыре недели, чтобы добраться до Ближнего Востока.

Американские СМИ сообщали, что с прибытием второго авианосца на Ближний Восток авиагруппировка США, размещенная в регионе, будет располагать более чем 150 боевыми самолетами. СМИ, ссылаясь на информированные источники, также передавали, что США возможно готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана, если Трамп отдаст приказ о ее начале.