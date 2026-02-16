Поиск

В ЕС приветствовали поиск дипломатического урегулирования иранской проблемы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе позитивно восприняли перспективу переговоров между Ираном и США в Женеве, видят в этом единственно возможный путь к урегулированию, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы, Европейский союз, остаемся убеждены, что необходимо предоставить шанс дипломатии. К тому же надежное решение по этому вопросу может быть найдено только дипломатическим путем", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что военная эскалация несет риск очень тяжелых последствий для региональной стабильности, и самое время для Ирана показать искренность своего желания ответить на обеспокоенности международного сообщества, особенно в том, что касается ядерной тематики.

"С нашей стороны, мы очень привержены миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и еще раз напоминаем, что главное, чтобы все стороны уважали международное право, проявляли сдержанность и избегали любых действий, способных повлечь новую эскалацию в регионе", - заключил аль-Ануни.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник заявил, что американская сторона выработала более реалистичную позицию относительно иранского ядерного вопроса.

"Учитывая предыдущие переговоры (которые прошли в начале февраля в Омане), мы можем с осторожностью заключить, что позиция США по иранской ядерной проблеме стала более реалистичной", - приводят западные СМИ слова Багаи.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока настроен решать ядерную проблему Ирана путем дипломатии.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос. Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

Второй раунд переговоров ожидается во вторник в Женеве.

