В Брюсселе заявили об участии члена ЕК в заседании Совета мира в Вашингтоне

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуйца направится в Вашингтон, где примет участие в заседании Совета мира по разделу, посвященному сектору Газа, сообщил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

"Европейская комиссия, и я подчеркиваю этот пункт, не становится членом этого Совета мира. Мы участвуем в заседании в рамках наших действий для достижения устойчивого мира в Газе, а также как участники международных усилий в поддержку послевоенного восстановления сектора", - сказал Мерсье в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Пресс-секретарь напомнил, что ЕС - крупнейший донор в оказании помощи населению палестинского анклава.

Журналисты также поинтересовались, в каком статусе Шуйца будет участвовать в заседании, является ли ЕК стороной-наблюдателем в этом совете и было ли направлено приглашение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Глава службы официальных представителей ЕК Паула Пинью пояснила: "Комиссар Шуйца направится на встречу от имени комиссии. Председатель, конечно, была приглашена. Полезно еще раз напомнить, что мы не становимся членом (Совета мира - ИФ). И комиссар Шуйца будет там в качестве члена Европейской комиссии, отвечающего за Средиземноморье. Она представит нашу приверженность достижению мира в Газе. Она будет там также для того, чтобы напомнить весь наш вклад, который мы внесли для сектора Газа и Палестины в целом".

На вопрос о том, является ли участие Шуйцы формой одобрения замысла Совета мира, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас Ануар аль-Ануни ответил, что сомнения остаются, но Брюссель готов сотрудничать.

"У нас по-прежнему остается ряд вопросов относительно некоторых элементов устава Совета мира, во-первых, связанных с его применением, во-вторых, с его управлением, в-третьих, с его соответствием уставу ООН. При этом мы готовы сотрудничать", - сказал аль-Ануни.

