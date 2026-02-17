Поиск

Британские банки обсудят создание альтернативы Visa и Mastercard из за рисков отключения

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Руководители крупнейших банков Великобритании проведут первую встречу по разработке национальной платежной системы, которая могла бы снизить зависимость страны от американских сетей Visa и Mastercard. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, совещание назначено на 19 февраля и пройдет под председательством главы Barclay"s Вима Мару. В обсуждении примут участие представители ведущих банков и компаний лондонского Сити, которые, как ожидается, станут основными инвесторами проекта. Инициатива также предполагает поддержку со стороны правительства.

Повышенное внимание к вопросу связано с опасениями, что администрация президента США Дональда Трампа может ограничить доступ Великобритании к американским платежным системам. Как отмечает The Guardian, подобные риски обсуждаются уже несколько лет, однако недавние заявления Вашингтона в адрес союзников по НАТО усилили обеспокоенность относительно устойчивости британской инфраструктуры платежей.

По оценкам издания, в 2025 году на Visa и Mastercard приходилось около 95% всех операций по картам в Соединённом Королевстве. Один из финансовых руководителей, участвующих в подготовке встречи, заявил газете, что возможное отключение этих систем "вернуло бы страну в 1950‑е годы", подчеркнув необходимость создания "суверенной платежной платформы".

Новая система, по данным The Guardian, может быть запущена до 2030 года.

Схожие опасения существуют и в ЕС. Согласно данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети операций по картам в еврозоне проходили через Visa и Mastercard, при этом в 13 странах региона отсутствовали собственные национальные альтернативы этим сервисам.

Mastercard Visa ЕС Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

 Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

Трамп заявил, что Киеву стоит поскорее сесть за стол переговоров

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана

Третий раунд переговоров России, США и Украины начнется в Женеве во вторник

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

 США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

MOL просит освободить стратегические запасы нефти после остановки поставок по "Дружбе"

Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%

 Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%

Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

 Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8427 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });