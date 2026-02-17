Британские банки обсудят создание альтернативы Visa и Mastercard из за рисков отключения

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Руководители крупнейших банков Великобритании проведут первую встречу по разработке национальной платежной системы, которая могла бы снизить зависимость страны от американских сетей Visa и Mastercard. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, совещание назначено на 19 февраля и пройдет под председательством главы Barclay"s Вима Мару. В обсуждении примут участие представители ведущих банков и компаний лондонского Сити, которые, как ожидается, станут основными инвесторами проекта. Инициатива также предполагает поддержку со стороны правительства.

Повышенное внимание к вопросу связано с опасениями, что администрация президента США Дональда Трампа может ограничить доступ Великобритании к американским платежным системам. Как отмечает The Guardian, подобные риски обсуждаются уже несколько лет, однако недавние заявления Вашингтона в адрес союзников по НАТО усилили обеспокоенность относительно устойчивости британской инфраструктуры платежей.

По оценкам издания, в 2025 году на Visa и Mastercard приходилось около 95% всех операций по картам в Соединённом Королевстве. Один из финансовых руководителей, участвующих в подготовке встречи, заявил газете, что возможное отключение этих систем "вернуло бы страну в 1950‑е годы", подчеркнув необходимость создания "суверенной платежной платформы".

Новая система, по данным The Guardian, может быть запущена до 2030 года.

Схожие опасения существуют и в ЕС. Согласно данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети операций по картам в еврозоне проходили через Visa и Mastercard, при этом в 13 странах региона отсутствовали собственные национальные альтернативы этим сервисам.