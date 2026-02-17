Поиск

Фондовые индексы Европы завершили понедельник без единой динамики

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили понедельник без единой динамики, при этом активность торговли была ниже обычного из-за праздников в США и Китае.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1% - до 618,52 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 1%. При этом германский DAX снизился на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 0,03%.

Промпроизводство в еврозоне в декабре сократилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статуправление Евросоюза. Это максимальные темпы снижения с апреля 2025 года.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем предполагали уменьшение на 1,5%.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в регионе увеличилось всего на 0,3%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Котировки акций крупнейшей строительной компании Германии Hochtief подскочили на 5,6% на новости о том, что она была выбрана одним из подрядчиков строительства центра обработки данных в штате Индиана стоимостью $10 млрд.

Стоимость британского банка NatWest повысилась на 4,8% после того, как он анонсировал программу выкупа своих акций объемом до 750 млн фунтов стерлингов (более $1 млрд). Кроме того, аналитики UBS и Citi подтвердили рекомендацию "покупать" для бумаг банка.

Котировки акций других банков также выросли, в том числе Banco Santander - на 2,5%, Societe Generale - на 2,9%, AL Sydbank - на 3,5%, BBVA - на 2,1%, Banco de Sabadell, Barclays и BNP Paribas - на 1,6%, Commerzbank - на 1,8%, BPER Banca - на 1,9%, Standard Chartered - на 1,3%, Bankinter - на 1,1%, HSBC - на 1%, UniCredit и Deutsche Bank - на 0,6%.

Цена бумаг Deutsche Telekom выросла на 2% - до максимума с июня 2025 года.

Акции датской Orsted, работающей в сфере ветроэнергетики, ушли вверх на 4,5% после того, как аналитики Kepler улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Бумаги BP Plc подорожали на 1%. При этом другие крупнейшие представители нефтегазовой отрасли продемонстрировали снижение: Shell - на 0,2%, TotalEnergies и Equinor - на 0,3%.

Стоимость Volkswagen осталась на уровне закрытия предыдущих торгов. Журнал Manager Magazin сообщил, что германский автоконцерн планирует сократить расходы на 20% до конца 2028 года.

Между тем котировки акций Hapag-Lloyd рухнули на 8,3%. Германский оператор контейнерных перевозок объявил о покупке израильского конкурента Zim Integrated Shipping Services примерно за $4,2 млрд.

Также негативное влияние на германский рынок оказало снижение цен бумаг таких крупных компаний, как Siemens (-6,4%), SAP (-2%), Infineon Technologies (-0,7%).

Стоимость Norsk Hydro опустилась на 1,6% из-за того, что эксперты Kepler ухудшили рейтинг акций производителя алюминия до "сокращать" с "держать".

В Великобритании подешевели бумаги горнодобывающих компаний BHP (-0,7%), Rio Tinto (-1,1%), Glencore (-0,3%).

