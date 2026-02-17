Поиск

BHP в I финполугодии увеличила выручку на 11%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group в первом полугодии 2026 финансового года увеличила прибыль и выручку, в том числе благодаря росту цен на медь.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-декабре повысилась на 28% относительно того же периода годом ранее – до $5,64 млрд, базовая прибыль – на 22% до $6,2 млрд. Выручка выросла на 11% и достигла $27,9 млрд.

BHP подняла размер промежуточных дивидендов до 73 центов на акцию с 50 центов годом ранее.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем прогнозировали базовую прибыль на уровне $6,03 млрд и ожидали повышения дивидендов до 63 центов.

Из операционной прибыли в размере $15,46 млрд на долю производства меди (включая сопутствующие металлы) пришлось $7,95 млрд, то есть более половины. Таким образом, медь впервые обошла железную руду по своей доле в прибыли, что было обусловлено скачком цен на этот цветной металл почти на треть. При этом объем добычи желруды достиг рекорда.

Котировки акций BHP по итогам торгов во вторник выросли на 4,7% – до исторического максимума. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 29%, тогда как фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил менее 6%.

