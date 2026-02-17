Дрисколл и Гринкевич прибыли в Женеву на переговоры по Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич прибыли в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по Украине, передает CNN со ссылкой на источники.

"Министр Дрисколл, как часть команды под руководством спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джерада Кушнера, прибыл сегодня в Женеву, чтобы принять участие в трехсторонних переговорах по прекращению войны в Украине", - заявил телекомпании сотрудник американской администрации.

Также источники упомянули о присутствии Гринкевича.

"Мы сохраняем оптимизм и с надеждой ожидаем урегулирования конфликта", - добавили источники.

Третий раунд переговоров России, США и Украины начнется 17 февраля.