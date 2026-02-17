В Пакистане 11 военных погибли в результате теракта

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате теракта погибли свыше десяти военнослужащих, сообщает во вторник издание Dawn со ссылкой на местные власти.

"Террористическая атака с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля на контрольно-пропускном пункте в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва привела к гибели 11 сотрудников сил безопасности", - отмечает издание со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Пакистана.

Еще семь человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.

В сообщении отмечается, что теракт был совершен накануне. Пакистанские власти считают, что за ним стоят сторонники запрещенного в стране движения "Техрик-е Талибан Пакистан".

Ответным огнем 12 террористов были уничтожены.

Издание отмечает, что за последний год количество террористических атак в провинции Хайбер-Пахтунхва возросло. Согласно ежегодному докладу пакистанского Центра исследований и безопасности, в прошлом году в этой провинции был зафиксирован значительный всплеск насилия - число погибших выросло с 1620 в 2024 году до 2331 в 2025 году.