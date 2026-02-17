Поиск

Лифт с российскими туристами рухнул в отеле на Пхукете

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Шестеро россиян, среди которых двое несовершеннолетних 8 и 16 лет, пострадали в результате падения лифта в отеле Casa del Sol на Пхукете в Таиланде, сообщает Phuket News.

"В полицейский участок района Карон на Пхукете поступило сообщение о неисправности лифта в отеле рядом с пляжем Ката. Он рухнул во время подъема, в кабине в момент происшествия находились шесть российских туристов, среди которых 16-летняя девушка и восьмилетняя девочка. На место прибыл спасательный отряд и бригада скорой помощи", - пишет издание.

Как отмечается, группа туристов поднималась с первого на пятый этаж. Во время движения механизм дал сбой, и кабина рухнула в шахту. Все путешественники получили травмы ног и были госпитализированы.

В полиции заявили, что работу лифта тщательно проверят для определения точной причины аварии.

Таиланд Пхукет РФ
Новости

