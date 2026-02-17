Suzuki вывела свой первый электромобиль на рынок Индии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Suzuki Motor вывел на рынок Индии свой первый электромобиль - разработанный в партнерстве с Toyota внедорожник e VITARA.

Maruti Suzuki, индийское подразделение Suzuki, начало продажи этой машины в базовой комплектации по цене 1,1 млн рупий ($12,1 тыс.), говорится в его сообщении.

Покупатели смогут арендовать аккумулятор по цене 3,99 рупии за километр. Ранее такую возможность индийским автовладельцам предоставляло только местное предприятие китайской SAIC Motor.

Электровнедорожник был представлен более года назад и производится в Индии с августа прошлого года. Maruti дорабатывала его в соответствии с пожеланиями потребителей и в минувшем году экспортировала 13 тыс. экземпляров в 28 стран. Вывод на рынок Индии откладывался также в связи с высокой стоимостью импортных аккумуляторов и слабым развитием зарядной инфраструктуры.

Доля электромобилей на индийском рынке в 2025 году выросла вдвое - до 5%. Страна хочет довести этот показатель до 30% к 2030 году. За последний год свои модели на ее рынок вывели Tata Motors, Hyundai, Mahindra & Mahindra и Tesla.