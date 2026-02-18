Поиск

Экспорт Японии в январе вырос максимально более чем за три года

Импорт снизился впервые с августа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в январе увеличился на максимальные с ноября 2022 года 16,8% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 9,19 трлн иен ($59,83 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Аналитики в среднем ожидали подъема на 12% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Показатель растет пятый месяц подряд. В декабре экспорт повысился на 5,1%.

Поставки в Гонконг и на Тайвань (статистика приводится отдельно от остального Китая) в декабре выросли на 73,1% и 35,3% соответственно, в страны АСЕАН – на 9,3%, в государства Европейского союза – на 29,6% (в Германию - на 30%), в Россию – на 53,4%, в Китай – на 32%, во Вьетнам – на 30,6%, в Южную Корею – на 10,8%, в Индию – на 9,2%, в Австралию – на 9,6%.

Экспорт в США сократился на 5%.

Импорт Японии в прошлом месяце снизился впервые с августа 2025 года – на 2,5% до 10,34 трлн иен. Эксперты прогнозировали увеличение импорта на 3%. В декабре показатель повысился на 5,2%.

Поставки в Японию из Индии в январе уменьшились на 22,1%, из стран АСЕАН – на 4,7%, из ЕС – на 0,7%, из Южной Кореи – на 4,2%, из стран Ближнего Востока – на 14,5%, из Вьетнама – на 0,5%, из Австралии – на 13,3%. Вырос импорт из США – на 3%, с Тайваня – на 19,1%, из Гонконга – на 6,4%, из России – на 6%.

Дефицит внешнеторгового баланса Японии в минувшем месяце составил 1,15 трлн иен по сравнению с 2,74 трлн иен в том же месяце годом ранее. В декабре было зафиксировано положительное сальдо на уровне 113,5 млрд иен.

Япония
