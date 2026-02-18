США заявили, что интересуются Гренландией из-за вопросов безопасности, а не минеральных ресурсов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главный интерес Вашингтона в отношении Гренландии - самоуправляемой территории Дании - состоит в обеспечении безопасности США, а не в редкоземельных металлах, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

"У нас есть множество мест, чтобы добывать редкоземельные металлы, нефть и газ. Это могло бы улучшить жизнь гренландцев, а наш интерес - национальная безопасность", - приводит агентство Bloomberg слова Райта.

Он пояснил, что добыча ресурсов могла быть стать частью вторичных намерений США в отношении Гренландии с целью предоставить местным жителям больше экономических возможностей.

"Редкоземельные металлы - ужасный термин, потому что они везде, они вообще не редкие. Конечно, есть гораздо более привлекательные районы, чтобы добывать эти металлы", - подчеркнул министр.

Изначально американский президент Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, являющаяся частью Дании, вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей как Дании, так и Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах по компромиссному варианту.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечали, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии уже находится космическая база США "Питуффик".