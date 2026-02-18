Поиск

Пентагон планирует привлечь частные компании к слежке за иностранными спутниками

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон планирует расширить наблюдение за зарубежными спутниками на орбите с помощью частных аэрокосмических компаний, следует из сообщения подразделения оборонных инноваций Минобороны США.

В рамках программы Ghost предполагается использовать недорогие малые космические аппараты, оснащенные разведывательными системами, для идентификации и наблюдения за спутниками на геосинхронной орбите, а также проведения оптических инспекций с близкого расстояния. Такие аппараты, в частности, должны будут предоставлять снимки высокого разрешения с расстояния до 10 км от объекта.

В этой связи Пентагон предлагает заинтересованным американским компаниям до начала марта представить проекты создания доступных систем геостационарной разведки. Основной задачей считаются решения по созданию космических аппаратов, которые способны обеспечить получение изображений высокого разрешения орбитального объекта и его точную характеристику. Эти аппараты должны снизить затраты Пентагона на вывод на орбиту собственных систем и одновременно увеличить частоту сбора данных о находящихся на геостационарной орбите зарубежных космических объектах.

США Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после переговоров по Украине

Иран заинтересован в импорте газа из РФ, несмотря на собственную рекордную добычу

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину

 Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину

Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

 Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

Источник назвал безупречно организованными переговоры по Украине в Женеве

Axios сообщил о неформальных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро

МИД РФ назвал закупку Индией российских углеводородов выгодной обеим сторонам

Делегация РФ в Женеве получила указания действовать в духе Анкориджа

Источник сообщил, что переговорная группа РФ возвращается в среду из Женевы в Москву
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 87 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });