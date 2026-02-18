Пентагон планирует привлечь частные компании к слежке за иностранными спутниками

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон планирует расширить наблюдение за зарубежными спутниками на орбите с помощью частных аэрокосмических компаний, следует из сообщения подразделения оборонных инноваций Минобороны США.

В рамках программы Ghost предполагается использовать недорогие малые космические аппараты, оснащенные разведывательными системами, для идентификации и наблюдения за спутниками на геосинхронной орбите, а также проведения оптических инспекций с близкого расстояния. Такие аппараты, в частности, должны будут предоставлять снимки высокого разрешения с расстояния до 10 км от объекта.

В этой связи Пентагон предлагает заинтересованным американским компаниям до начала марта представить проекты создания доступных систем геостационарной разведки. Основной задачей считаются решения по созданию космических аппаратов, которые способны обеспечить получение изображений высокого разрешения орбитального объекта и его точную характеристику. Эти аппараты должны снизить затраты Пентагона на вывод на орбиту собственных систем и одновременно увеличить частоту сбора данных о находящихся на геостационарной орбите зарубежных космических объектах.