В Болгарии парламентские выборы назначены на 19 апреля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - И.о. президента Болгарии Илияна Йотова анонсировала подписание указа о проведении досрочных парламентских выборов 19 апреля, сообщает AP.

Она также назначала новое временное правительства и назвала его главной задачей подготовку честных выборов.

Правительство должно быть приведено к присяге в парламенте, добавила Йотова.

Назначенные выборы станут в Болгарии восьмыми за последние пять лет.

23 января Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента страны Румена Радева. Его полномочия в соответствии с конституцией страны перешли к вице-президенту Йотовой, которая будет исполнять обязанности президента до окончания мандата Радева 22 января 2027 года.