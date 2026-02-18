Поиск

В Болгарии парламентские выборы назначены на 19 апреля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - И.о. президента Болгарии Илияна Йотова анонсировала подписание указа о проведении досрочных парламентских выборов 19 апреля, сообщает AP.

Она также назначала новое временное правительства и назвала его главной задачей подготовку честных выборов.

Правительство должно быть приведено к присяге в парламенте, добавила Йотова.

Назначенные выборы станут в Болгарии восьмыми за последние пять лет.

23 января Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента страны Румена Радева. Его полномочия в соответствии с конституцией страны перешли к вице-президенту Йотовой, которая будет исполнять обязанности президента до окончания мандата Радева 22 января 2027 года.

Болгария Румен Радев Иляна Йотова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Транспортные самолеты ВВС США за два дня совершили 30 рейсов с грузами на Ближний Восток

Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

 Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после переговоров по Украине

Иран заинтересован в импорте газа из РФ, несмотря на собственную рекордную добычу

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину

 Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину

Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

 Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

Источник назвал безупречно организованными переговоры по Украине в Женеве

Axios сообщил о неформальных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8448 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 87 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });