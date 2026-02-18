Поиск

Глава МИД Кубы поблагодарил РФ за солидарность в ситуации с ужесточением блокады

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Куба благодарна руководству России за солидарность в ситуации с ужесточением блокады и энергетической осадой острова, заявил глава МИД страны Бруно Родригес.

"Хотел бы особенно поблагодарить за российскую солидарность, которая была выражена вами и правительством России, министром иностранных дел, перед лицом ужесточения блокады против Кубы и энергетической осады, которая причиняет страдания нашему народу и создает очень трудные условия для нашей экономики", - сказал Родригес в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мне очень приятно находиться в Москве, учитывая необыкновенную и неизменную солидарность России в отношении Кубы", - подчеркнул он.

Родригес добавил, что отношения между Россией и Кубой были "закалены временем и взаимной поддержкой в трудные моменты". По его словам, народ Кубы ценит и любит народ России.

"Все эти годы мы рука об руку работаем над различными вопросами", - сказал глава МИД Кубы.

По его словам, развитие двусторонних отношений с Россией является приоритетным. "Отношения развиваются хорошо, с общими проектами. Они направлены на взаимную выгоду наших народов", - сказал Родригес.

Он также отметил погоду в Москве с "низкими холодными температурами и большими снегопадами". "Но я ощутил очень теплую дружбу", - сказал министр.

Родригес также передал президенту РФ "дружеский привет от генерала армии Рауля Кастро и от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса".

Куба РФ Владимир Путин
