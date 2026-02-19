Посол РФ в Великобритании заявил о давлении на торговых партнеров Москвы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания оказывает давление на бизнес из государств, дружественных России, в том числе лишая его доступа к своей банковской системе и сектору услуг, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Лондоне Андрея Келина.

"Британцы используют инструментарий односторонних ограничений против деловиков, в том числе и из дружественных нам стран. В первую очередь - лишают их доступа к своей банковской системе и сектору услуг. Применяют шантаж, запугивание, а также обман и мелкий подкуп. На реальные крупные инвестиции у Лондона нет средств", - сказал дипломат.

По его словам, Британия навязывает партнерам России отказ от сотрудничества с Москвой сейчас в обмен на инвестиции в будущем.

"На самом деле ничего этого не произойдет. Денег нет. Все уходит на Украину или в лучшем случае крупнейшим мировым торговым державам", - заявил Келин.

При этом он обратил внимание на то, что "в публичных контактах с третьими странами британцы стараются быть максимально аккуратными и продвигать преимущественно позитивную повестку, конечно, не без традиционных русофобских заявлений", говорится в публикации.

Как напоминают "Известия", ранее стало известно, что правительство Великобритании введет запрет на оказание морских услуг перевозчикам российского сжиженного природного газа в конце 2026 года.