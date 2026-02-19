Поиск

В Вашингтоне в четверг состоится первое заседание Совета мира

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В четверг лидеры ряда стран прибудут в Вашингтон для участия в первой встрече Совета мира, сформированного по инициативе президента США Дональда Трампа, на которой будет обсуждаться будущее сектора Газа.

Встреча пройдет в Институте мира в Вашингтоне, недавно переименованном в Институт мира имени Дональда Трампа.

Главной темой обсуждения в ходе заседания станет план реконструкции сектора Газа. Как ожидается, США объявят о намерении членов Совета выделить в общей сложности $5 млрд на "усилия по гуманитарной помощи и реконструкции в Газе". Также, вероятнее всего, члены Совета обсудят так называемые международные стабилизационные силы - военных из различных стран, которые будут поддерживать порядок в анклаве.

Реконструкция и отправка в Газу военных являются частью плана по мирному урегулированию президента США и председателя Совета Дональда Трампа. Также в плане говорится о перемирии в анклаве, разоружении группировки ХАМАС и создании технократического правительства, которое будет руководить Газой в переходный период. Предполагается, что правительство будет действовать под руководством Совета мира.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как сообщалось, заявила, что российская сторона не планирует участвовать в первом заседании Совета мира. Она отметила, что работа по формированию российской позиции по Совету мира продолжается.

Европейские союзники США в основном отнеслись к новой организации скептически. При этом на встрече будут присутствовать многие представители стран Ближнего Востока, а также мусульманских стран. Так на встрече ожидаются представители Израиля, ОАЭ, Марокко, Бахрейна, Египта, Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Катара и Кувейта. Некоторые европейские страны будут присутствовать на заседании: встречу посетят представители Венгрии, Болгарии, Косово и Албании.

На заседании будут присутствовать и президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Юго-Восточную Азию представят президент Индонезии Прабово Субианто и лидер Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Пакистан станет единственной страной из Южной Азии, его представит премьер-министр Шахбаз Шариф.

Также встречу в качестве наблюдателя от ЕС посетит еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуйца. Италия, Кипр, Греция и Румыния также направят наблюдателей.

Папа римский Лев XIV отказался от приглашения вступить в Совет, отметив, что кризисные ситуации по всему миру должны решаться в ООН.

Всего США направили приглашения в Совет мира 50 странам, из них 35 выразили интерес. При этом всего 26 официально присоединились к организации, став членами-основателями, и как минимум 14 отказались от предложения.

Многие выступили с критикой Совета, отметив, что американский президент стремится заменить ООН. Изначально предполагалось, что Совет мира будет заниматься исключительно урегулированием ситуации в секторе Газа, однако после публикации устава организации стало ясно, что Совет готов заниматься решением конфликтов по всему миру.

Сам же Трамп заявлял, что "Совет мира станет самой значимой международной организацией в истории". При этом президент подчеркнул, что организация намерена "представить свое смелое видение мирным жителям в Газе, а позже, в конечном счете, далеко за пределами Газы - мир во всем мире!"

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года. Церемония учреждения Совета мира состоялась 22 января в швейцарском Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

США Совет мира
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о контактах по Украине и Ирану

В Вашингтоне в четверг состоится первое заседание Совета мира

Россия, США и Украина достигли значимого прогресса на переговорах в Женеве

 Россия, США и Украина достигли значимого прогресса на переговорах в Женеве

В Венгрии заявили о наличии запасов нефти более чем на три месяца

Что произошло за день: среда, 18 февраля

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Транспортные самолеты ВВС США за два дня совершили 30 рейсов с грузами на Ближний Восток

Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

 Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после переговоров по Украине

Иран заинтересован в импорте газа из РФ, несмотря на собственную рекордную добычу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8451 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 89 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });