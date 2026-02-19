В Вашингтоне в четверг состоится первое заседание Совета мира

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В четверг лидеры ряда стран прибудут в Вашингтон для участия в первой встрече Совета мира, сформированного по инициативе президента США Дональда Трампа, на которой будет обсуждаться будущее сектора Газа.

Встреча пройдет в Институте мира в Вашингтоне, недавно переименованном в Институт мира имени Дональда Трампа.

Главной темой обсуждения в ходе заседания станет план реконструкции сектора Газа. Как ожидается, США объявят о намерении членов Совета выделить в общей сложности $5 млрд на "усилия по гуманитарной помощи и реконструкции в Газе". Также, вероятнее всего, члены Совета обсудят так называемые международные стабилизационные силы - военных из различных стран, которые будут поддерживать порядок в анклаве.

Реконструкция и отправка в Газу военных являются частью плана по мирному урегулированию президента США и председателя Совета Дональда Трампа. Также в плане говорится о перемирии в анклаве, разоружении группировки ХАМАС и создании технократического правительства, которое будет руководить Газой в переходный период. Предполагается, что правительство будет действовать под руководством Совета мира.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как сообщалось, заявила, что российская сторона не планирует участвовать в первом заседании Совета мира. Она отметила, что работа по формированию российской позиции по Совету мира продолжается.

Европейские союзники США в основном отнеслись к новой организации скептически. При этом на встрече будут присутствовать многие представители стран Ближнего Востока, а также мусульманских стран. Так на встрече ожидаются представители Израиля, ОАЭ, Марокко, Бахрейна, Египта, Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Катара и Кувейта. Некоторые европейские страны будут присутствовать на заседании: встречу посетят представители Венгрии, Болгарии, Косово и Албании.

На заседании будут присутствовать и президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Юго-Восточную Азию представят президент Индонезии Прабово Субианто и лидер Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Пакистан станет единственной страной из Южной Азии, его представит премьер-министр Шахбаз Шариф.

Также встречу в качестве наблюдателя от ЕС посетит еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуйца. Италия, Кипр, Греция и Румыния также направят наблюдателей.

Папа римский Лев XIV отказался от приглашения вступить в Совет, отметив, что кризисные ситуации по всему миру должны решаться в ООН.

Всего США направили приглашения в Совет мира 50 странам, из них 35 выразили интерес. При этом всего 26 официально присоединились к организации, став членами-основателями, и как минимум 14 отказались от предложения.

Многие выступили с критикой Совета, отметив, что американский президент стремится заменить ООН. Изначально предполагалось, что Совет мира будет заниматься исключительно урегулированием ситуации в секторе Газа, однако после публикации устава организации стало ясно, что Совет готов заниматься решением конфликтов по всему миру.

Сам же Трамп заявлял, что "Совет мира станет самой значимой международной организацией в истории". При этом президент подчеркнул, что организация намерена "представить свое смелое видение мирным жителям в Газе, а позже, в конечном счете, далеко за пределами Газы - мир во всем мире!"

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года. Церемония учреждения Совета мира состоялась 22 января в швейцарском Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.