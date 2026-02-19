Поиск

Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о контактах по Украине и Ирану

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа о состоявшихся в Женеве контактах по украинскому урегулированию и Ирану, сообщает журналист Axios Барак Равид.

"Сегодня президент Трамп провел встречу со своими советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он получил информацию о переговорах по иранскому атому, о переговорах РФ и Украины, а также о заседании Совета мира по Газе, которое состоится в четверг", - написал Равид в соцсети X со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Ранее в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры по украинскому урегулированию прошли успешно.

"Вчера состоялся еще один раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Сторонам удалось достичь значимого прогресса. Россия и Украина согласились сообщить о прогрессе своим лидерам и продолжить работать ради заключения мирного соглашения", - заявила она в ходе брифинга.

Левитт сообщила, что в будущем ожидается новый раунд переговоров.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также заявлял о достижении прогресса.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Он добавил, что их очередной раунд состоится в ближайшее время.

Переговоры между делегациями России, Украины и США проходили в Женеве 17-18 февраля.

