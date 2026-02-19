Поиск

Узбекистан и США подписали ряд двусторонних документов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках деловой программы визита в Вашингтон принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов и презентации совместных проектов, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Сегодня на первый план выходят надежность партнеров, предсказуемость правил и долгосрочные горизонты сотрудничества. Именно в этой логике мы выстраиваем взаимодействие с Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул Мирзиёев, слова которого приводит пресс-служба.

Глава государства отметил, что экономическая повестка является одной из ключевых опор стратегического партнерства между Узбекистаном и США.

В числе приоритетных направлений совместной работы обозначены проекты в сфере критического сырья, нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства и птицеводства. Отдельно отмечена возрастающая роль Корпорация международного финансового развития США и Эксимбанка США как системных партнеров в сопровождении сделок.

Подчеркнута также важность активного задействования потенциала совместного Делового и инвестиционного совета.

В рамках углубления межрегионального взаимодействия поручено организовать визиты глав областей Узбекистана в партнерские штаты США.

По итогам встречи в присутствии президента подписаны двусторонние документы, предусматривающие реализацию проектов по созданию сети автозаправочных станций, внедрению технологий дождевального орошения, добыче и поставке критических минералов, формированию птицеводческого кластера, развитию агропромышленного комплекса и финансового рынка, а также совершенствованию инвестиционного климата.

В мероприятии приняли участие представители правительства и финансовых институтов США, в том числе торговый представитель Джеймисон Грир, специальный посланник президента Паоло Замполли, президент и председатель Экспортно-импортного банка Джон Йованович, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, а также руководители компаний Traxys, Valmont Industries, Gulf Oil, Aviagen Broiler Breeding Group, John Deere, BlackRock Financial Markets Advisory, Oppenheimer и других.

Во встрече по видеосвязи также участвовали главы регионов Узбекистана.

Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где примет участие в инаугурационном заседании Совета мира.

