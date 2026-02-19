Европейские рынки акций завершили торги в среду уверенным ростом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы продемонстрировали уверенный подъем в среду, в том числе благодаря росту котировок акций предприятий военно-промышленного комплекса и финансового сектора.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,19% и достиг отметки 628,69 пункта, обновив исторический максимум.

Британский FTSE 100 и французский CAC 40 также зафиксировали новые рекорды, поднявшись на 1,23% (до 10686,18 пункта) и на 0,81% (до 8429,03 пункта) соответственно. Германский DAX прибавил 1,12%, итальянский FTSE MIB - 1,3%, испанский IBEX 35 - 1,35%.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также сообщение Financial Times о том, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может покинуть свой пост досрочно.

FT написала со ссылкой на источники, что Лагард может уйти в отставку до президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле следующего года. Официально срок ее нахождения на посту председателя ЕЦБ истекает в октябре 2027 года.

Как показали опубликованные в среду окончательные данные, потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 0,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,7% в декабре. Цены, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,3%, что стало минимальным подъемом с декабря 2020 года.

Потребительские цены в Великобритании в прошлом месяце выросли на 3% по сравнению с 3,4% в декабре. Это самое слабое повышение с марта прошлого года.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стала швейцарская строительная компания Amrize, нарастившая капитализацию на 12,8% после сильной годовой отчетности и анонса buyback на $1 млрд.

Котировки акций BAE Systems подорожали на 4%. Британский оборонный концерн по итогам 2025 года увеличил выручку на 10%, операционную прибыль - на 12%. Он прогнозирует повышение данных показателей в текущем году на 7-9% и 9-11% соответственно.

Бумаги других оборонных компаний также показали активный подъем, в том числе Rheinmetall - на 5,1%, Renk - на 4,8%, Leonardo - на 4,7%, Thales - на 4,3%, Saab - на 4,2%, Hensoldt - на 3,1%.

Капитализация Glencore увеличилась на 4,5%. Одна из ведущих мировых диверсифицированных сырьевых групп вернулась к чистой прибыли в 2025 году. Также компания заявила, что в 2026 году планирует выплатить дивиденды на сумму $2 млрд.

Среди других горнодобывающих компаний стоимость бумаг Antofagasta повысилась на 10,6%, Fresnillo - на 4,8%, Anglo American - на 4,6%, Endeavour Mining - на 4,3%, Rio Tinto - на 3,8%.

Котировки Mediobanca выросли на 5,7%. Monte dei Paschi di Siena, который в прошлом году купил 86% акций этого итальянского банка, положил конец многонедельной неопределенности относительно его будущего, сообщив, что планирует провести делистинг Mediobanca, но сохранит название бренда.

Акции других европейских банков также поднялись в цене, включая Societe Generale (+3,3%), Banco Santander (+2,9%), CaixaBank (+2,7%), Commerzbank (+2,6%), Banco BPM (+2,6%), Barclays (+2,6%), Bankinter (+2,4%), Banca Mediolanum (+2,4%), Deutsche Bank (+2,3%), HSBC (+2,2%), UniCredit (+2,1%), BNP Paribas (+2%), Intesa Sanpaolo (+2%).

Ведущие нефтегазовые компании Европы увеличили рыночную стоимость на фоне подорожания нефти: BP Plc - на 2%, Shell - на 2,4%, Equinor - на 3,9%, TotalEnergies - на 1,2%.

Цена бумаг Bayer упала на 7,3%. Германская химическая компания сообщила, что достигла соглашения на сумму $7,25 млрд относительно урегулирования десятков тысяч судебных исков, в которых утверждалось, что ее гербицид Roundup вызывает рак.

Акции Carrefour подешевели на 4,8%. Операционная прибыль французского ритейлера в 2025 году снизилась на 5,4%, хотя и превысила консенсус-прогноз аналитиков.

Капитализация испанской телекоммуникационной Telefonica сократилась на 2,7% после сообщений о том, что британская Nexfibre Networks, совладельцем которой является Telefonica, покупает поставщика услуг оптоволоконной связи Substantial за 2 млрд фунтов стерлингов.