Руководство ФРС обсуждало повышение базовой ставки при сохранении высокой инфляции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США в ходе встречи в прошлом месяце обсуждали возможность повышения базовой процентной ставки в случае сохранения высокой инфляции, следует из протокола январского заседания.

Ряд участников поддержал бы заявление, "отражающее возможность того, что корректировка целевого диапазона ставки в сторону повышения может быть уместной, если инфляция останется выше целевого уровня".

Однако в окончательном заявлении Федрезерва по итогам заседания говорилось только об обсуждении вопроса о дальнейшем снижении ставки.

При этом во время пресс-конференции после январской встречи председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что возможность повышения ставки "сейчас не является базовым сценарием ни для кого".

Некоторые представители ФРС заявили, что не поддержат дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, "пока не появится четкое указание на то, что процесс дезинфляции уверенно вернулся в нужное русло", говорится в протоколе.

В Федрезерве считают, что высокая инфляция сохраняется из-за стоимости основных товаров, которые подорожали, по-видимому, из-за повышения США импортных пошлин. Представители ФРС заявили, что в целом ожидают ослабления влияния пошлин на цены в этом году.

При этом "большинство участников заседания обеспокоены тем, что прогресс в снижении инфляции до целевого уровня в 2% может быть более медленным и неравномерным, чем ожидалось", - отмечается в документе. По их мнению, "риск того, что инфляция будет постоянно превышать целевой уровень ФРС в 2%, существенен".

Между тем финансовые рынки не ожидают повышения процентной ставки в этом году. Большинство трейдеров прогнозируют два снижения - в июне и сентябре.

Федрезерв в январе сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, как и предполагало большинство аналитиков. При этом двое из двенадцати участников заседания - члены совета управляющих ФРС Стивен Миран и Кристофер Уоллер - высказались в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Следующее заседание американского ЦБ назначено на 17-18 марта и будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

