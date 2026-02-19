США не желают приглашения Украины на официальную часть саммита НАТО в июле

Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломатические источники

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США оказывают давление на союзников по НАТО, чтобы Украине и партнерам из Индо-Тихоокеанского региона не направляли приглашений на официальные встречи на саммите альянса 7-8 июля в Анкаре, сообщает в четверг Politico.

"США настаивают на том, чтобы союзники не приглашали Украину и четырех официальных партнеров альянса в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею - на официальные встречи на июльском саммите НАТО в Анкаре", - пишет издание со ссылкой на дипломатические источники.

Однако представители этих стран могут быть приглашены на параллельные официальным встречам мероприятия на более низком уровне, отмечает Politico.

Представитель НАТО в свою очередь заявил изданию, что альянс сообщит об участии партнеров в саммите "в должное время".

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что не видит много кандидатов на членство в НАТО. По его утверждению, в мире всегда существовало понимание того, что Украина не станет членом альянса.