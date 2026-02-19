Поиск

Двое иностранцев задержаны в Грузии за попытку приобретения радиоактивных веществ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб Грузии задержали в городе Кутаиси двух иностранных граждан, пытавшихся приобрести радиоактивные вещества уран и цезиум-137 за $3 млн для вывоза в другую страну, заявил представитель Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе.

"Для осуществления преступного плана иностранные граждане в последние недели перманентно приезжали в Грузию для создания благоприятных условий по вывозу радиоактивных веществ за рубеж", - сказал Маградзе на брифинге в четверг.

Он отметил, что следствие по данному делу проходит по статье "терроризм".

Подробности дела представитель СГБ на этом этапе не сообщил.

Грузия Кутаиси
