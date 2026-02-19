Канцлер Германии заявил о стремлении к стратегическому партнерству с Китаем

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай на следующей неделе заявил, что Берлин желает добиться стратегического партнерства с Пекином, сообщают западные СМИ.

"Мы стратегически заинтересованы в поиске партнеров по всему миру, которые думают и действуют так же, как мы", - сказал Мерц .

Он отметил, что внешнюю и экономическую политику разделять больше не получается, и высказался критично в отношении пошлин США.

"Если американцы считают, что с помощью своей тарифной политики они должны оказывать влияние на весь мир, если они считают, что пошлины важнее внутренних своих налогов, то это, конечно, их личное дело. Но это не наша политика", - продолжил канцлер.

Мерц добавил, что европейцы не будут мириться с пошлинами США и способны предпринять ответные меры. Он считает, что европейские страны продемонстрировали способность действовать вместе в связи с конфликтом вокруг притязаний США на Гренландию - автономную территорию Дании.