Поиск

Канцлер Германии заявил о стремлении к стратегическому партнерству с Китаем

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай на следующей неделе заявил, что Берлин желает добиться стратегического партнерства с Пекином, сообщают западные СМИ.

"Мы стратегически заинтересованы в поиске партнеров по всему миру, которые думают и действуют так же, как мы", - сказал Мерц .

Он отметил, что внешнюю и экономическую политику разделять больше не получается, и высказался критично в отношении пошлин США.

"Если американцы считают, что с помощью своей тарифной политики они должны оказывать влияние на весь мир, если они считают, что пошлины важнее внутренних своих налогов, то это, конечно, их личное дело. Но это не наша политика", - продолжил канцлер.

Мерц добавил, что европейцы не будут мириться с пошлинами США и способны предпринять ответные меры. Он считает, что европейские страны продемонстрировали способность действовать вместе в связи с конфликтом вокруг притязаний США на Гренландию - автономную территорию Дании.

Китай США Фридрих Мерц Дания Гренландия Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

США готовы к удару по Ирану в выходные, но Трамп еще не принял решения о военной операции

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

В определении режима прекращения огня на Украине наметился прогресс

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

 WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о контактах по Украине и Ирану

 Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о контактах по Украине и Ирану

В Вашингтоне в четверг состоится первое заседание Совета мира
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });