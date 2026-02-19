В Минске объяснили отсутствие представителей на заседании Совета мира по Газе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия не участвовала в первом заседании созданного по инициативе американского президента Дональда Трампа Совета мира того, что членам ее делегации не выдали визы США, , сообщили в белорусском МИД.

"Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были", - сказано в сообщении.

В этой ситуации "возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами", отметил МИД, напомнив, что изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США было направлено главе белорусского государства.

Первое заседание Совета мира проходит в Вашингтоне 19 февраля, в нем участвуют лидеры ряда стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений устава Совета мира.

11 февраля стало известно, что Лукашенко отказался от участия в первом заседании Совета. В его пресс-службе это связали с уже сверстанным графиком президента и проблемами с логистикой, обусловленными западными санкциями и закрытием для Белоруссии воздушного пространства ЕС.