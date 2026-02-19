Поиск

В Минске объяснили отсутствие представителей на заседании Совета мира по Газе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия не участвовала в первом заседании созданного по инициативе американского президента Дональда Трампа Совета мира того, что членам ее делегации не выдали визы США, , сообщили в белорусском МИД.

"Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были", - сказано в сообщении.

В этой ситуации "возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами", отметил МИД, напомнив, что изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США было направлено главе белорусского государства.

Первое заседание Совета мира проходит в Вашингтоне 19 февраля, в нем участвуют лидеры ряда стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений устава Совета мира.

11 февраля стало известно, что Лукашенко отказался от участия в первом заседании Совета. В его пресс-службе это связали с уже сверстанным графиком президента и проблемами с логистикой, обусловленными западными санкциями и закрытием для Белоруссии воздушного пространства ЕС.

МИД Вашингтон США Белоруссия Максим Рыженков Совет мира
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

 На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

Трамп сообщил о выделении рядом стран $7 млрд на помощь Газе

Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

 Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

Швеция объявила о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,4 млрд

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

 В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });