Поиск

США хотят построить в секторе Газа военную базу на 5 тысяч человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти США планируют построить в секторе Газа военную базу для международных стабилизационных сил, которые, как предполагается, будут действовать под эгидой Совета мира, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа планирует построить в Газе военную базу на 5 тыс. человек", - пишет газета, ознакомившаяся с документами Совета мира, связанными с заключением контрактов.

В документах говорится, что база для международных стабилизационных сил будет окружена 26 сторожевыми башнями, на ней будет небольшой полигон для стрельбы, бункеры и склады для военной экипировки. По периметру базы установят колючую проволоку.

Предположительно, база будет располагаться на юге анклава. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал The Guardian, что небольшой группе международных строительных компаний с опытом работы в зонах боевых действий, которые могут взяться за проект, уже показали территорию, на которой, как ожидается, будет вестись строительство объекта.

Планируется, что международные стабилизационные силы должны будут контролировать границу палестинского анклава и поддерживать порядок на его территории.

США Совет мира сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

Швеция объявила о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,4 млрд

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

 В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

 Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

США готовы к удару по Ирану в выходные, но Трамп еще не принял решения о военной операции

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

В определении режима прекращения огня на Украине наметился прогресс
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });