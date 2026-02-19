США хотят построить в секторе Газа военную базу на 5 тысяч человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти США планируют построить в секторе Газа военную базу для международных стабилизационных сил, которые, как предполагается, будут действовать под эгидой Совета мира, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа планирует построить в Газе военную базу на 5 тыс. человек", - пишет газета, ознакомившаяся с документами Совета мира, связанными с заключением контрактов.

В документах говорится, что база для международных стабилизационных сил будет окружена 26 сторожевыми башнями, на ней будет небольшой полигон для стрельбы, бункеры и склады для военной экипировки. По периметру базы установят колючую проволоку.

Предположительно, база будет располагаться на юге анклава. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал The Guardian, что небольшой группе международных строительных компаний с опытом работы в зонах боевых действий, которые могут взяться за проект, уже показали территорию, на которой, как ожидается, будет вестись строительство объекта.

Планируется, что международные стабилизационные силы должны будут контролировать границу палестинского анклава и поддерживать порядок на его территории.