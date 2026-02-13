Президент Азербайджана видит большое будущее у созданного Трампом Совета мира

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет мира, созданный по предложению президента США Дональда Трампа, имеет большое будущее, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сказал об этом азербайджанским журналистам в Мюнхене.

"Полагаться исключительно на международное право недостаточно для решения своих проблем. И пример Азербайджана действительно демонстрирует это. Таким образом, возникновение нового мирового порядка или новой системы межправительственных отношений определенно должно было произойти. Вопрос заключался лишь в том, кто возьмет на себя ответственность сделать этот шаг. И я считаю, что президент Трамп проделал большую работу, инициировав создание Совета мира - института, который имеет большое будущее", - сказал Алиев.

По его словам, "все больше и больше стран уже понимают, что им необходимо пересмотреть свой подход к межправительственным отношениям, безопасности и функционированию международных институтов".

"Мы видим, что ООН полностью парализована. Она не сможет повлиять ни на один вопрос. А альтернативы нет. Поэтому, надеюсь, мы увидим больше здравого смысла в совместной работе. Поскольку новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее, - отметил Алиев. - Нновый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка".

Азербайджан вошел в число стран, которые 22 января 2026 года подписали в Давосе учредительные документы по созданию Совета мира.