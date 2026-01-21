Поиск

Алиев верит в эффективность создаваемого Совета мира

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о присоединении Азербайджана в качестве страны-учредителя к создаваемому президентом США Дональдом Трампом Совету мира и выразил уверенность, что Совет станет эффективной международной организацией.

"Благодарю Вас за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к Совету мира в качестве страны-учредителя. Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях", - отмечается в ответном письме Алиева президенту США.

Азербайджан присоединяется к Совету мира, "разделяя его благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого затянувшегося конфликта".

"Верю, что Совет мира станет эффективной международной организацией и с успехом выполнит возложенную на него миссию. Выражаю Вам искреннюю признательность за Ваше дальновидное руководство и усилия по укреплению мира. Желаю Вам удачи в исполнении обязанностей председателя Совета мира", - подчеркнул президент Азербайджана.

В письме Трампа Алиеву отмечается, что "Совет мира будет уникальной в своем роде, поскольку такого никогда раньше не было!" "Каждая страна-участница сможет выдвинуть полномочного представителя для участия на заседаниях Совета от своего имени. В приложении к этому письму Вы найдете Комплексный план и Устав правления Совета мира, который ожидает Вашей подписи и ратификации", - отметил американский президент.

Азербайджан Ильхам Алиев США Газа Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

 Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

 Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс

Что случилось этой ночью: среда, 21 января

Трамп дал указание "стереть с лица Земли" Иран в случае попытки его убийства

Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

 Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });