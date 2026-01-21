Алиев верит в эффективность создаваемого Совета мира

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о присоединении Азербайджана в качестве страны-учредителя к создаваемому президентом США Дональдом Трампом Совету мира и выразил уверенность, что Совет станет эффективной международной организацией.

"Благодарю Вас за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к Совету мира в качестве страны-учредителя. Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях", - отмечается в ответном письме Алиева президенту США.

Азербайджан присоединяется к Совету мира, "разделяя его благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого затянувшегося конфликта".

"Верю, что Совет мира станет эффективной международной организацией и с успехом выполнит возложенную на него миссию. Выражаю Вам искреннюю признательность за Ваше дальновидное руководство и усилия по укреплению мира. Желаю Вам удачи в исполнении обязанностей председателя Совета мира", - подчеркнул президент Азербайджана.

В письме Трампа Алиеву отмечается, что "Совет мира будет уникальной в своем роде, поскольку такого никогда раньше не было!" "Каждая страна-участница сможет выдвинуть полномочного представителя для участия на заседаниях Совета от своего имени. В приложении к этому письму Вы найдете Комплексный план и Устав правления Совета мира, который ожидает Вашей подписи и ратификации", - отметил американский президент.