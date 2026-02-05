США готовы усиливать военное присутствие на американо-британской базе Диего-Гарсия

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ТПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора с британским премьер-министром Киром Стармером заявил о готовности в случае необходимости усилить военное присутствие на американо-британской военной базе Диего-Гарсия в архипелаге Чагос.

"Я понимаю, что сделка по базе, которую заключил премьер-министр Стармер, по словам многих, является наилучшей. Тем не менее, если договор аренды когда-либо в будущем развалится, или кто-то поставит под угрозу американские операции и контингент на нашей базе, я сохраняю за собой право военными способами обеспечить безопасность и усилить военное присутствие США на Диего-Гарсии", - написал он в Truth Social.

Президент США подчеркнул, что никогда и никому не позволит подорвать американское присутствие на базе "ложными заявлениями или чепухой об охране природы".

Трамп также отметил, что провел продуктивные переговоры со Стармером, обсудив базу и ее важность для США.

В мае 2025 года Стармер подписал соглашение, по которому суверенитет над архипелагом Чагос переходит Маврикию. По условиям соглашения, Великобритания будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов в год за использование военной базы Диего-Гарсия, в течение 99 лет. Стармер заявил, что если бы Лондон не пошел на соглашение, то власти Маврикия довели бы дело до международных судов и, вероятнее всего, выиграли бы. Трамп в последние месяцы несколько раз критиковал соглашение по Чагосу.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, по которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее ООН. ГА приняла резолюцию, по которой Лондон должен был "вывести колониальную администрацию" с островов. Британские власти поначалу этого не сделали.

В течение нескольких десятилетий принадлежность архипелага Чагос оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, военную базу совместно с США. При этом британские власти выселили коренное население.