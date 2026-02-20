Лукашенко и Путин обсудили повестку Высшего Госсовета Союзного государства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре сверили часы по повестке дня предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства и иным вопросам белорусско-российских отношений, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

"Накануне вечером состоялся телефонный разговор глав государств. Президенты дополнительно обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящем заседании Высшего госсовета. Оно, как известно, пройдет уже на следующей неделе в Москве", - проинформировал источник.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет. В разговоре также были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений" - говорится в сообщении.