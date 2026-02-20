Поиск

Лукашенко и Путин обсудили повестку Высшего Госсовета Союзного государства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре сверили часы по повестке дня предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства и иным вопросам белорусско-российских отношений, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

"Накануне вечером состоялся телефонный разговор глав государств. Президенты дополнительно обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящем заседании Высшего госсовета. Оно, как известно, пройдет уже на следующей неделе в Москве", - проинформировал источник.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет. В разговоре также были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений" - говорится в сообщении.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Союзное государство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 20 февраля

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

WP пишет, что США завершат развертывание войск на Ближнем Востоке к середине марта

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Трамп рассматривает ограниченный удар по Ирану для принуждения к заключению сделки

Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

 Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

Лондон не разрешил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану

Брата британского короля отпустили из-под стражи

Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

 Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8460 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });