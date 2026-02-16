Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России пройдет 26 февраля, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Об этом сообщает "БелТА".

"Известно - 26-го по согласованию с президентом России. В последний раз мы обсуждали этот вопрос, это был основной вопрос телефонного нашего разговора. Хотя тут конспирология большая после этого разговора. Тем более что этот вопрос совпал как раз с Советом мира, который Дональд Трамп будет проводить в Вашингтоне, и моим приглашением на этот совет. Поэтому все наши переговоры, разговоры с президентом Путиным затмил этот вопрос", - сказал Лукашенко.

"Тем не менее главный, основной вопрос, который мы обсуждали, - это заседание высшего органа нашего Союзного государства и дальнейшие контакты наши с президентом России и переговоры по тем вопросам, которые касаются Беларуси и России", - отметил Лукашенко.