Американская подлодка "Джорджия" с ракетами "Томагавк" подошла к Кипру

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка USS Georgia класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk, подошла в район Кипра в Восточном Средиземноморье, следует из данных издания Newsweek.

Дальность действия ракет достигает 1,6 тыс. км, что достаточно для нанесения ударов по целям на территории западного Ирана из района вблизи Кипра.

ВМС США располагает всего четырьмя такими субмаринами класса Ohio, которые были переоборудованы из стратегических подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами под системы Tomahawk.

В составе группировки ВМС на Ближнем Востоке также размещена американская атомная подводная лодка USS South Dakota. Кроме того, ударные субмарины должны сопровождать авианосец USS Gerald R. Ford, идущий на Ближний Восток, и авианосец USS Abraham Lincoln, находящийся на дежурстве в Аравийском море.

Каждая из этих подлодок оснащена 12 крылатыми ракетами Tomahawk.