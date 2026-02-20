Поиск

ABC News назвали среди опций Трампа ограниченный удар по Ирану

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обдумывает несколько вариантов военной операции против Ирана, включая ограниченный удар, направленный на укрепление позиций Вашингтона на переговорах с Тегераном, сообщают ABC News со ссылкой на источник, информированный о процессе планирования.

Наряду с этой возможностью, по его данным, Трамп также рассматривал массированные удары по правительственным, военным и ядерным целям в Иране.

Днем ранее президент высказал мнение, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме и заверил, что Вашингтон получит сделку "тем или иным способом". Трамп вновь предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

По прибытии на Ближний Восток второй авианосной группы численность американских войск в регионе достигнет 40 тысяч человек. Источники АВС утверждают, что имеющихся сил достаточно для атаки по первоначальному перечню целей в рамках операции, которая может продлится несколько недель. Однако остается неясным, является ли демонстрация силы Трампом переговорной тактикой, призванной заставить Иран пойти на уступки, или же президент намеревается свергнуть иранское правительство.

Ближний Восток Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Японии заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

Что случилось этой ночью: пятница, 20 февраля

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

WP пишет, что США завершат развертывание войск на Ближнем Востоке к середине марта

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Трамп рассматривает ограниченный удар по Ирану для принуждения к заключению сделки

Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

 Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

Лондон не разрешил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану

Брата британского короля отпустили из-под стражи

Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

 Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8460 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });