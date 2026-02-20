ABC News назвали среди опций Трампа ограниченный удар по Ирану

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обдумывает несколько вариантов военной операции против Ирана, включая ограниченный удар, направленный на укрепление позиций Вашингтона на переговорах с Тегераном, сообщают ABC News со ссылкой на источник, информированный о процессе планирования.

Наряду с этой возможностью, по его данным, Трамп также рассматривал массированные удары по правительственным, военным и ядерным целям в Иране.

Днем ранее президент высказал мнение, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме и заверил, что Вашингтон получит сделку "тем или иным способом". Трамп вновь предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

По прибытии на Ближний Восток второй авианосной группы численность американских войск в регионе достигнет 40 тысяч человек. Источники АВС утверждают, что имеющихся сил достаточно для атаки по первоначальному перечню целей в рамках операции, которая может продлится несколько недель. Однако остается неясным, является ли демонстрация силы Трампом переговорной тактикой, призванной заставить Иран пойти на уступки, или же президент намеревается свергнуть иранское правительство.