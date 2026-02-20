Поиск

Постпред США при ЕС раскритиковал законопроект об усилении промышленности Евросоюза

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постпред США при ЕС Эндрю Паздер раскритиковал законопроект об ускорении промышленности Евросоюза Industrial Accelerator Act, так как, по мнению постпреда, он повредит коллективной обороне союзников.

"Принятие предлагаемых правил было бы серьезной ошибкой", - сказал американский дипломат в интервью Bloomberg в пятницу.

По его заверениям, инициатива стала бы "прямым нарушением" условий торгового соглашения, о котором США и ЕС договорились в прошлом году. "Мы договорились избегать подобного рода преференций", - подчеркнул Паздер.

Также он выразил мнение, что в итоге новые правила ослабят обороноспособность Украины.

Дипломат почеркнул, что у ЕС и США "очень взаимопроникающая оборонная промышленная база", и многие компании, производящие вооружения для НАТО и Украины, "имеют производственные мощности как в Европе, так и в США".

Он сообщил, что выразил свое недовольство на встрече с исполнительным зампредом Еврокомиссии Стефаном Сежурне, который возглавляет работу над данным законопроектом.

"Использование формулировок, отдающих предпочтение Европе, может быть очень опасно, потому что оно ослабляет наши совместные усилия в сфере обороны", - отметил постпред США.

Он заверил, что США по-прежнему привержены задаче обеспечивать безопасность Европы и ядерное сдерживание. Дипломат выразил скепсис по поводу идеи Европы создать собственный потенциал ядерного сдерживания, опираясь на атомный арсенал Франции.

"Ядерное сдерживание остается на месте. А если оно куда-либо исчезнет, это не то, что Европа сможет заместить", - резюмировал Паздер.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в марте обнародует законопроект Industrial Accelerator Act, который направлен на стимулирование европейской экономики и сдерживание промышленного спада. В настоящее время обрабатывающая промышленность ЕС вынуждена закрывать производства и сокращать тысячи работников из-за дешевого китайского импорта, высоких цен на энергоносители и расходов на соответствие строгим климатическим инициативам блока.

Производственная база Евросоюза оценивается в 2,6 трлн евро.

Еврокомиссия ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минске подтвердили освобождение из заключения Николая Статкевича

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

 Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

Премьер Японии заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

Что случилось этой ночью: пятница, 20 февраля

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

WP пишет, что США завершат развертывание войск на Ближнем Востоке к середине марта

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Трамп рассматривает ограниченный удар по Ирану для принуждения к заключению сделки

Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

 Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

Лондон не разрешил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });