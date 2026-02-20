Постпред США при ЕС раскритиковал законопроект об усилении промышленности Евросоюза

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постпред США при ЕС Эндрю Паздер раскритиковал законопроект об ускорении промышленности Евросоюза Industrial Accelerator Act, так как, по мнению постпреда, он повредит коллективной обороне союзников.

"Принятие предлагаемых правил было бы серьезной ошибкой", - сказал американский дипломат в интервью Bloomberg в пятницу.

По его заверениям, инициатива стала бы "прямым нарушением" условий торгового соглашения, о котором США и ЕС договорились в прошлом году. "Мы договорились избегать подобного рода преференций", - подчеркнул Паздер.

Также он выразил мнение, что в итоге новые правила ослабят обороноспособность Украины.

Дипломат почеркнул, что у ЕС и США "очень взаимопроникающая оборонная промышленная база", и многие компании, производящие вооружения для НАТО и Украины, "имеют производственные мощности как в Европе, так и в США".

Он сообщил, что выразил свое недовольство на встрече с исполнительным зампредом Еврокомиссии Стефаном Сежурне, который возглавляет работу над данным законопроектом.

"Использование формулировок, отдающих предпочтение Европе, может быть очень опасно, потому что оно ослабляет наши совместные усилия в сфере обороны", - отметил постпред США.

Он заверил, что США по-прежнему привержены задаче обеспечивать безопасность Европы и ядерное сдерживание. Дипломат выразил скепсис по поводу идеи Европы создать собственный потенциал ядерного сдерживания, опираясь на атомный арсенал Франции.

"Ядерное сдерживание остается на месте. А если оно куда-либо исчезнет, это не то, что Европа сможет заместить", - резюмировал Паздер.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в марте обнародует законопроект Industrial Accelerator Act, который направлен на стимулирование европейской экономики и сдерживание промышленного спада. В настоящее время обрабатывающая промышленность ЕС вынуждена закрывать производства и сокращать тысячи работников из-за дешевого китайского импорта, высоких цен на энергоносители и расходов на соответствие строгим климатическим инициативам блока.

Производственная база Евросоюза оценивается в 2,6 трлн евро.