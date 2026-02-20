Лондон, Берлин и Париж договорились о совместной разработке систем ПВО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания и ряд ее европейских союзников будут совместно разрабатывать новые недорогие средства ПВО, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на британское Минобороны.

"Великобритания и наши партнеры по E5 - Франция, Германия, Италия и Польша - наращивают совместные инвестиции в новое поколение систем противовоздушной обороны и автономных систем для укрепления щита НАТО", - заявил министр обороны и промышленности Великобритании Люк Поллард.

На прошлой неделе британское Минобороны сообщало, что британское правительство в 2025 финансовом году выделит $545 млн на развитие совместных с другими странами Европы программ ракет дальнего радиуса действия, а также гиперзвукового оружия.