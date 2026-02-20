Трамп назвал позором решение Верховного суда о незаконности пошлин

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с решением Верховного суда, согласно которому введение в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира является незаконным, сообщает в пятницу CNN.

"Президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда об отмене его пошлин "позором", - сообщили телеканалу два человека, слышавших его заявление.

Американский президент подчеркнул, что у него есть запасной план для сохранения политики введения пошлин.

В настоящий момент Трамп проводит встречу с американскими губернаторами. В самом начале мероприятия он попросил журналистов покинуть помещение, после чего трансляция прервалась.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.

Именно на основании этого закона Трамп в прошлом году ввел серию масштабных пошлин.