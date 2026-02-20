В Еврокомиссии заявили о намерении Украины отремонтировать нефтепровод "Дружба"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) поддерживает контакты с венгерскими и словацкими властями по вопросу нарушенной работы нефтепровода "Дружба" и заверяет, что украинская сторона настроена его отремонтировать, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы хотели бы, чтобы этот нефтепровод смог снова функционировать. Но Украине виднее, когда и как она сможет его отремонтировать", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что в нынешних условиях работы по восстановлению подвергаются сильному риску.

"Очевидно, что поврежденная инфраструктура должна быть отремонтирована. И украинское правительство решительно настроено их отремонтировать", - заверила Итконен, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по ее словам, план обеспечения энергетической независимости ЕС RepowerEU задуман так, что он защищает безопасность энергоснабжения всех государств-членов, включая Венгрию и Словакию.

"Регламент RepowerEU вступил в действие. Когда мы готовили это законодательство, мы много работали, в частности с Венгрией и Словакией, чтобы иметь уверенность, что прекращение поставок из России сможет осуществляться поэтапно, не подвергая какой-либо опасности энергоснабжение", - сообщила представитель ЕК.

Она объяснила, что все предложения, выдвигаемые Еврокомиссией, прорабатываются таким образом, чтобы их можно было применять на практике государствам-членам ЕС и чтобы они были уверены, что "обеспечена безопасность энергетического снабжения для их граждан на хорошо функционирующем рынке энергии".

"Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами передовой линии, и это, чтобы избавиться от российского (трубопроводного - ИФ) газа и СПГ из России", - заявила Итконен.

Как сообщалось, Еврокомиссия созвала 25 февраля совещание координационной группы по нефти в связи с прекращением поставок в Венгрию и Словакию через поврежденный нефтепровод "Дружба".