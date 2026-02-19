Поиск

Спецгруппа ЕК обсудит на следующей неделе ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия созвала на 25 февраля совещание координационной группы по нефти в связи с прекращением поставок в Венгрию и Словакию через поврежденный нефтепровод "Дружба", заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы созвали специальную координационную группу, чтобы обсудить это приостановленное снабжение, и мы ищем альтернативные пути. Эта группа должна собраться в среду, 25 февраля, - сообщила она. - В таком формате мы сможем обсудить этот вопрос с теми из наших государств-членов, кого он касается. И так мы лучше поймем дальнейший ход событий".

Отвечая на вопрос о прекращении поставок Венгрией и Словакией дизельного топлива Украине, она сказала, что ЕК внимательно следит за ситуацией и обсуждала этот вопрос 16 и 17 февраля.

"Мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами этой проблемы. Мы выслушали заявления по поводу прекращения экспорта дизеля на Украину. И сейчас мы в процессе оценки этой информации", - объяснила Итконен.

По ее словам, такие ограничения по экспорту дизельного топлива допустимы только в определенных обстоятельствах, но за последние дни произошло немало событий, "которые надо спокойно проанализировать".

Она повторила, что Еврокомиссия поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, которым напомнила, что безопасность энергоснабжения государств-членов является ее приоритетом.

При этом Итконен в очередной раз заявила, что в краткосрочной перспективе нет никакого риска для снабжения Венгрии и Словакии, так как они обеспечены чрезвычайными запасами нефти на 90 дней.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину. Правительство Словакии объявило, что компания Slovnaft "приостанавливает экспорт дизельного топлива и другие экспортные поставки на Украину".

