Постпреды ЕС еще не согласовали новый санкционный пакет в отношении РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды стран-членов ЕС пока не смогли достичь соглашения по 20-му санкционному пакету в отношении России, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, одной из проблем является формулировка запрета, касающегося морских перевозок российской нефти. Кроме того, как пишут СМИ, сопротивление принятию пакета в целом выражают Венгрия и Словакия.

Согласно европейским СМИ, постпреды вернутся к обсуждению пакета позже в пятницу.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля. "Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она после заседания министров обороны стран "Группы E5".

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.