Поиск

Каллас заявила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против РФ 23 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в пятницу заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля.

"Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она после заседания министров обороны стран "Группы E5".

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

В "Группу E5" входят Польша, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

ЕК ЕС Еврокомиссия Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран намерен подготовить проект соглашения с США по ядерной программе

 Иран намерен подготовить проект соглашения с США по ядерной программе

В Минске подтвердили освобождение из заключения Николая Статкевича

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

 Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

Премьер Японии заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

Что случилось этой ночью: пятница, 20 февраля

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

WP пишет, что США завершат развертывание войск на Ближнем Востоке к середине марта

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Трамп рассматривает ограниченный удар по Ирану для принуждения к заключению сделки

Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

 Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });