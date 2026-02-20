Каллас заявила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против РФ 23 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в пятницу заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля.

"Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она после заседания министров обороны стран "Группы E5".

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

В "Группу E5" входят Польша, Великобритания, Франция, Италия и Германия.