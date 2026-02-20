Поиск

В ЕС анализируют вывод Верховного суда США о незаконности инициативы Трампа по пошлинам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз заявил, что анализирует вывод Верховного суда США о незаконности решения американского президента Дональда Трампа ввести в 2025 году пошлины против товаров из большого числа стран мира, сообщает в пятницу The Guardian.

"Мы принимаем к сведению решение Верховного суда США и тщательно его анализируем. Мы остаемся в тесном контакте с администрацией США, стремясь получить ясность относительно шагов, которые они намерены предпринять в ответ на это решение", - цитирует издание заявление ЕС.

"Бизнес по обе стороны Атлантики зависит от стабильности и предсказуемости торговых отношений. Поэтому мы продолжаем выступать за низкие тарифы и работать над их снижением", - говорится в документе.

В Брюсселе напомнили, что в июле прошлого года Евросоюз согласовал с США единый тариф в размере 15%, но на сталь по-прежнему действует 50-процентный тариф.

Решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно, заявили в пятницу в американском Верховном суде.

Такое мнение высказали шесть судей, противоположной точки зрения придерживаются трое.

В Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.

Именно на основании этого закона Трамп в прошлом году ввел серию масштабных пошлин.

