Иран в ходе учений испытал зенитную ракету в Ормузском проливе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно провели испытательный пуск корабельного варианта своей зенитной ракеты "Сайяд-3" во время крупномасштабных учений в Ормузском проливе, сообщает в субботу агентство Mehr.

"Корабельный вариант иранской дальнобойной зенитной ракеты "Сайяд-3G" был успешно запущен и впервые введен в эксплуатацию в ходе военных учений, проведенных Военно-морскими силами КСИР", - говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что ракета была выпущена с военного корабля "Шахид Сайяд Ширази" во время военно-морских учений "Умное управление Ормузским проливом".

ВМС КСИР начали учения в Ормузском проливе в минувший понедельник.