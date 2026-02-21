Поиск

Иран в ходе учений испытал зенитную ракету в Ормузском проливе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно провели испытательный пуск корабельного варианта своей зенитной ракеты "Сайяд-3" во время крупномасштабных учений в Ормузском проливе, сообщает в субботу агентство Mehr.

"Корабельный вариант иранской дальнобойной зенитной ракеты "Сайяд-3G" был успешно запущен и впервые введен в эксплуатацию в ходе военных учений, проведенных Военно-морскими силами КСИР", - говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что ракета была выпущена с военного корабля "Шахид Сайяд Ширази" во время военно-морских учений "Умное управление Ормузским проливом".

ВМС КСИР начали учения в Ормузском проливе в минувший понедельник.

Иран КСИР Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана

Что случилось этой ночью: суббота, 21 февраля

Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

 Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

Будапешт пригрозил блокировать кредит ЕС Киеву до возобновления поставок нефти по "Дружбе"

OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта

Трамп сообщил, что рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану

Верховный суд США счел незаконной инициативу Трампа по пошлинам в отношении стран мира

 Верховный суд США счел незаконной инициативу Трампа по пошлинам в отношении стран мира

Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

 Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 103 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });