Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 28 интернет-спутников Starlink

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 28 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это 17-й запуск аппаратов Starlink с начала года. Он был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 11,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 9,7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время сеть Starlink покрывает 160 стран и территорий мира, обеспечивая высокоскоростным интернетом более 10 млн активных клиентов.