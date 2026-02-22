Поиск

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 28 интернет-спутников Starlink

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 28 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это 17-й запуск аппаратов Starlink с начала года. Он был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 11,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 9,7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время сеть Starlink покрывает 160 стран и территорий мира, обеспечивая высокоскоростным интернетом более 10 млн активных клиентов.

США Starlink Falcon 9 SpaceX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сийярто пообещал блокировать санкции ЕС против РФ, пока Киев не возобновит транзит по "Дружбе"

На Солнце пропали все пятна

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 февраля

Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море

 Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

 Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Фильм "Желтые письма" стал обладателем главной награды Берлинале

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

 Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 108 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });