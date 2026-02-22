Бывший глава ЦРУ считает, что удары США по Ирану не приведут к смене режима

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Потенциальные удары США по Ирану не приведут к смене режима в Тегеране, заявил в воскресенье бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Я полностью за дальнейшее сокращение ракетной программы (Ирана) или нанесение ущерба силам безопасности, но мы должны быть предельно честны, что, к сожалению, это не приведет к смене режима", - сказал генерал Петреус в интервью нью-йоркской радиостанции 77 WABC.

По его словам, верховный лидер аятолла Ирана Али Хаменеи "настолько идеологичен, настолько непримирим, что, похоже, он не собирается уступать в вопросах, которые действительно имеют значение". И это, как считает Петреус, побудило Трампа к военным действиям.

При этом генерал обвинил верховного лидера Ирана в неготовности "серьезно вести переговоры" по ядерной программе страны.

Во вторник в Женеве, Швейцария, американские и иранские дипломаты провели переговоры, посвященные ядерной программе, однако никакого соглашения достичь не удалось.

Петреус подчеркнул, что Иран должен сделать "серьезные уступки, на которые он не был готов пойти раньше".

"Поэтому, если он (Хаменеи) не проявит некоторую гибкость, я думаю, они станут жертвами очень, очень существенной демонстрации американской военной мощи", - добавил он, напомнив об установленном президентом Дональдом Трампом 10-дневном сроке для заключения сделки с США.

В минувшую пятницу Трамп заявил, что рассматривает возможность ограниченного по масштабам удара по Ирану, чтобы подтолкнуть Тегеран к заключению ядерной сделки.

Между тем, в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц в Тегеране и на другие источники написала, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжения на случай, если США попытаются ликвидировать иранское руководство.