Axios узнал о согласии США на новые переговоры с Ираном, если получат от него проект договора по атому

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американские переговорщики согласны провести новый раунд переговоров с Ираном, если в течение ближайших 48 часов получат от Тегерана проект соглашения по атомной проблеме, сообщает в воскресенье журналист Axios Барак Равид.

"Переговорщики из США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном в пятницу в Женеве, если в течение ближайших 48 часов получат детальное иранское предложение по ядерной сделке", - написал он в соцсети X со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник журналиста не исключил, что Иран и США в ходе контактов попытаются сначала заключить временное соглашение, которое даст возможность в более спокойной обстановке проработать окончательную сделку по иранскому атому.

США и Иран провели уже два раунда переговоров в этом году. Ранее в феврале иранская сторона по итогам встречи в Женеве заявляла, что теперь необходимо составить черновой вариант возможного соглашения с США.

Axios напоминает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее предупреждали иранских визави, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана. При этом, они не исключили, что могут согласиться на обогащение урана в очень ограниченных объемах, если Тегеран сможет доказать, что это никак не сможет привести к разработке ядерного оружия.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее на этой неделе заявлял, что за выходные завершит работу над черновым вариантом соглашения. По словам министра, он будет готов передать документ Вашингтону, как только получил зеленый свет от иранского политического руководства.

Со своей стороны, американское руководство неоднократно заявляло, что предпочитает дипломатический вариант решения иранской ядерной проблемы, но при этом - готово и к применению силы.

Ближневосточные и западные СМИ сообщали, что обе стороны активно ведут приготовления на случай вооруженного конфликта.

В сообщении Axios подчеркивается, что президент США Дональд Трамп в любой момент, если посчитает нужным, может отдать приказ об ударах по Ирану. При этом в администрации США многие советуют Трампу проявить терпение и дать шанс решить проблему путем переговоров.

В то же время, портал констатирует, что в Республиканской партии есть и немало сторонников ударов по Ирану. Так, сенатор Линдси Грэм, который уже много лет выступает за такие меры, заявил, что президенту следует игнорировать тех, кто пытается отговорить его от силовых действий.

