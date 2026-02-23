КПП на границе Абхазии с РФ временно закрыт в связи с угрозой атаки БПЛА в Сочи

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА на территории Сочи, сообщила Служба государственной безопасности Абхазии в понедельник.

" КПП на границе временно закрыт из-за работы систем ПВО на российской стороне по отражению атаки беспилотников", - сказал "Интерфаксу" начальник погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов. По его словам, "ограничения введены и на пешеходном, и на автомобильном пунктах пропуска".

Он добавил, что ограничения на пресечение границы введены по обоюдной договоренности российской и абхазской сторон.

КПП на границе Абхазии с Россией возобновит работу после отмены беспилотной опасности, отметил Латипов.